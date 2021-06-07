Громкое уголовное дело бывшего начальника продовольственного управления Минобороны Александра Бережного, которого обвиняют в получении рекордной для ведомства взятки, в ближайшее время будет направлено в суд. Сегодня стали известны подробности махинаций, к которым, предположительно, прибегли фигуранты дела для того, чтобы в течение нескольких лет получать откаты за покровительство при госзакупках. По версии следствия, всего с 2014 по 2017 год военные получили более 368 млн руб. в качестве взяток.

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