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Царьград. Главное. Подробности и детали уголовного дела о рекордной взятке в Минобороны 07.06.2021

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Царьград. Главное 07.06.2021. Подробности и детали уголовного дела о рекордной взятке в Минобороны
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Царьград. Главное - Подробности и детали уголовного дела о рекордной взятке в Минобороны (7 Июня 2021)

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Опубликовано: 7 Июня 2021

Ведущие: Юрий Пронько

Громкое уголовное дело бывшего начальника продовольственного управления Минобороны Александра Бережного, которого обвиняют в получении рекордной для ведомства взятки, в ближайшее время будет направлено в суд. Сегодня стали известны подробности махинаций, к которым, предположительно, прибегли фигуранты дела для того, чтобы в течение нескольких лет получать откаты за покровительство при госзакупках. По версии следствия, всего с 2014 по 2017 год военные получили более 368 млн руб. в качестве взяток.

 

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