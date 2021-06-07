Царьград. Главное - Подробности и детали уголовного дела о рекордной взятке в Минобороны (7 Июня 2021)
Опубликовано: 7 Июня 2021
Ведущие: Юрий Пронько
Царьград. Главное. Россия решила полностью отказаться от доллара в резервах: бежать сдавать бакс в обменник 03.06.2021
Царьград. Главное. Обвал доходов населения - удар, который остановил рост экономики России: где выход 02.06.2021
Царьград. Главное. Решающий удар. Блок Мишустина-Белоусова прижучит офшорных олигархов 01.06.2021
Еще
Громкое уголовное дело бывшего начальника продовольственного управления Минобороны Александра Бережного, которого обвиняют в получении рекордной для ведомства взятки, в ближайшее время будет направлено в суд. Сегодня стали известны подробности махинаций, к которым, предположительно, прибегли фигуранты дела для того, чтобы в течение нескольких лет получать откаты за покровительство при госзакупках. По версии следствия, всего с 2014 по 2017 год военные получили более 368 млн руб. в качестве взяток.
Смотрите онлайн Царьград. Главное Подробности и детали уголовного дела о рекордной взятке в Минобороны (7 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.