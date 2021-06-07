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Политическая Россия. Гудков младший подставил родную тётку и сбежал на Украину 07.06.2021

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Политическая Россия 07.06.2021. Гудков младший подставил родную тётку и сбежал на Украину
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Политическая Россия - Гудков младший подставил родную тётку и сбежал на Украину (7 Июня 2021)

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Опубликовано: 7 Июня 2021

Бегством на Украину завершилась оппозиционная карьера очередного светлоликого «борца с Режимом» – Дмитрия Гудкова. Этот бывший депутат Госдумы, видимо, решил повторить фееричный путь «коммуниста» Вороненкова, застреленного в Киеве. Причём, в отличие от последнего, Гудков-младший вдобавок подставил своим бегством родную тётку, которая проходит по тому же уголовному делу, которое возбудили против мамкиного оппозиционера.

 

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