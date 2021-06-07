Как латыши развели Хаматову и всю российскую либерду

Бегством на Украину завершилась оппозиционная карьера очередного светлоликого «борца с Режимом» – Дмитрия Гудкова. Этот бывший депутат Госдумы, видимо, решил повторить фееричный путь «коммуниста» Вороненкова, застреленного в Киеве. Причём, в отличие от последнего, Гудков-младший вдобавок подставил своим бегством родную тётку, которая проходит по тому же уголовному делу, которое возбудили против мамкиного оппозиционера.

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