Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Дождь. Отъезд Гудкова и будущее оппозиции. Отношения России и НАТО. Кому нужен вакцинный туризм в России 07.06.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. Дождь
Телеканал Дождь 07.06.2021. Отъезд Гудкова и будущее оппозиции. Отношения России и НАТО. Кому нужен вакцинный туризм в России
07.06.2021 07.06.2021 07.06.2021 07.06.2021 06.06.2021 06.06.2021 06.06.2021 06.06.2021 06.06.2021 06.06.2021
Еще

Телеканал Дождь - Отъезд Гудкова и будущее оппозиции. Отношения России и НАТО. Кому нужен вакцинный туризм в России (7 Июня 2021)

25 просмотров
1
0
Поделиться
Дождь
Дождь
Подписаться

Опубликовано: 7 Июня 2021

6 июня политик Дмитрий Гудков покинул Россию из‑за уголовного преследования. 1 июня у семьи Гудковых прошли обыски, сам политик был задержан на 48 часов по уголовному делу по неуплате долга за аренду помещения. Дмитрий Гудков на прямой связи из Киева рассказал о том, что побудило его покинуть страну, куда он направится после Украины и как планирует заниматься политической деятельностью за пределами России.

 

Смотрите онлайн Телеканал Дождь Отъезд Гудкова и будущее оппозиции. Отношения России и НАТО. Кому нужен вакцинный туризм в России (7 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Новые видео

Время в 21:00 07.06.2021НАШ. Ток-шоу "МЕЖА". Саммит НАТО без Украины. Дождется ли Зеленский ПДЧ 07.06.2021Перший Незалежний. Ток-шоу "Эпицентр" 07.06.2021Соловьёв LIVE. Навальный, Протасевич, Гудков - кроты или крысы? Европа грозит Белоруссии. СТЕНА СОСНОВСКОГО 07.06.2021Вечер с Владимиром Соловьевым 07.06.2021Дождь. Отъезд Гудкова и будущее оппозиции. Отношения России и НАТО. Кому нужен вакцинный туризм в России 07.06.2021Вести в 20:00 07.06.2021Политическая Россия. Гудков младший подставил родную тётку и сбежал на Украину 07.06.2021Соловьёв LIVE. Netflix купил «Брата». Переписка Яшина. Новости недели. Ретроградный Меркури 07.06.2021Царьград. Главное. Подробности и детали уголовного дела о рекордной взятке в Минобороны 07.06.2021Познер. Памяти Резо Габриадзе 07.06.2021Стратегия с Анной Шафран 07.06.2021Перший Незалежний. Ток-шоу "19" 07.06.2021Особое мнение. Кирилл Рогов 07.06.2021Константин Сёмин. Чудесный грузин. Корень бедности. Безос на батуте. Галопом по Европам 07.06.2021

Все ток-шоу