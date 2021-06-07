Самооценка Зеленского уже завышена критически, эксперты делают ставки, кому он надоест раньше, Брюсселю или Вашингтону, при этом любое реальное действие Киев заменяет имитацией. Зато выяснилось, что скоро по всей Украине будет лес, миллиард деревьев пообещал высадить Владимир Александрович, не особо понимая масштаб этой цифры. Где он возьмет миллиард саженцев, остается непонятным.

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