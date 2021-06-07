«Конченые сволочи»: Соловьев против олигархов и бизнеса, который клянчит деньги у власти

«Венедиктова РАЗМАЗАЛИ ВСЕ». Речь "гнилозубки", которую вырезали из эфира и не зря

Соловьев и зритель ПОСПОРИЛИ в прямом эфире о речи Татуловой и проблемах бизнеса

В эфире — «Стена Сосновского»!

- Навальный, Протасевич, Гудков - кроты или крысы?

- Европа грозит Белоруссии

Об этом говорим сегодня с гостями в эфире «Стена Сосновского с нашими экспертами: Хансйорг Мюллер, Андрей Кривошеев, Андрей Марочко, Роман Голованов, Сергей Карнаухов.

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Навальный, Протасевич, Гудков - кроты или крысы? Европа грозит Белоруссии. СТЕНА СОСНОВСКОГО (7 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.