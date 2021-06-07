Соловьёв LIVE - Навальный, Протасевич, Гудков - кроты или крысы? Европа грозит Белоруссии. СТЕНА СОСНОВСКОГО (7 Июня 2021)
Опубликовано: 7 Июня 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
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В эфире — «Стена Сосновского»!
- Навальный, Протасевич, Гудков - кроты или крысы?
- Европа грозит Белоруссии
Об этом говорим сегодня с гостями в эфире «Стена Сосновского с нашими экспертами: Хансйорг Мюллер, Андрей Кривошеев, Андрей Марочко, Роман Голованов, Сергей Карнаухов.
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