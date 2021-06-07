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В эфире телеканала НАШ - ток-шоу "МЕЖА" с Владимиром Полуевым и Анной Степанец.

Гости студии:

- Федор Вениславский, народный депутат Украины, фракция "Слуга народа", представитель Президента Украины Владимира Зеленского в Конституционном Суде Украины

- Нестор Шуфрич, народный депутат Украины, "Оппозиционная платформа - За жизнь"

- Святослав Пискун, генеральный прокурор Украины 2002-2003, 2005, 2007 гг. Председатель Союза юристов Украины

- Сергей Таран, политолог, депутат Киевсовета "ЕС"

- Александр Данилюк, экс-секретарь СНБО Украины, Министр финансов 2016-2018рр.

- Олег Стариков, эксперт в сфере обороны и безопасности, полковник СБУ в отставке.

Смотрите онлайн НАШ Ток-шоу "МЕЖА". Саммит НАТО без Украины. Дождется ли Зеленский ПДЧ (7 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.