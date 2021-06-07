НАШ - Ток-шоу "МЕЖА". Саммит НАТО без Украины. Дождется ли Зеленский ПДЧ (7 Июня 2021)
Опубликовано: 7 Июня 2021
Еще
В эфире телеканала НАШ - ток-шоу "МЕЖА" с Владимиром Полуевым и Анной Степанец.
Гости студии:
- Федор Вениславский, народный депутат Украины, фракция "Слуга народа", представитель Президента Украины Владимира Зеленского в Конституционном Суде Украины
- Нестор Шуфрич, народный депутат Украины, "Оппозиционная платформа - За жизнь"
- Святослав Пискун, генеральный прокурор Украины 2002-2003, 2005, 2007 гг. Председатель Союза юристов Украины
- Сергей Таран, политолог, депутат Киевсовета "ЕС"
- Александр Данилюк, экс-секретарь СНБО Украины, Министр финансов 2016-2018рр.
- Олег Стариков, эксперт в сфере обороны и безопасности, полковник СБУ в отставке.
Смотрите онлайн НАШ Ток-шоу "МЕЖА". Саммит НАТО без Украины. Дождется ли Зеленский ПДЧ (7 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.