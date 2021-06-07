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В Беларуси учрежден государственный праздник – День народного единства. Соответствующий указ №206 Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 7 июня.

Об этом сообщили в пресс-службе президента.

День народного единства будет отмечаться 17 сентября.

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