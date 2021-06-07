Президент заявил, что «монопольная возможность транзита газа» порождает у украинских властей «иллюзию, что можно вздуть цены до небес за этот транзит — с одной стороны, с другой стороны — попробовать опустить как можно ниже цены на газ, который приобретается для Украины в прямых контрактах между Россией и Украиной».

Эта тема была затронута в ходе пленарной сессии ПМЭФ. Ведущий сессии в ходе дискуссии отметил, что существующая сеть газопроводов «кормит целые регионы Европы». Путин на это ответил: «Вы думаете, мы должны всех кормить? У нас что, обязанность такая всех кормить, что ли?».

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