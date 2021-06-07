Открытый эфир (7 Июня 2021)
Опубликовано: 8 Июня 2021
Ведущие: Надана Фридрихсон, Алексей Гудошников
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Первое признание — в ЛНР заявили, что Протасевич возил иностранцев в Донбасс на сафари. Сколько платили за возможность пострелять по старикам и детям? Правда ли, что сам Роман служил в «Азове» снайпером?
Варшавский приговор — Протасевич сдал всех с потрохами, западные спецслужбы в панике. Что находилось в секретных комнатах Белорусского дома в столице Польши?
Ошибка резидентов — как МИ-6 и самые богатые семьи мира создавали скандальный и засекреченный антироссийский проект «Bellingcat»?
Первый пошел — за каким секретным оружием отправился борт из Одессы в Стамбул? И когда Киев намерен применить смертельный груз против Донбасса?
Огонь на продолжение — зачем Киев экстренно перебрасывает военную технику на юг страны, а Зеленский заявляет, что война начнется осенью? Как Запад готовит Украину к противостоянию с Россией?
Доктор с разборчивым почерком — как главный инфекционист США Антони Фаучи врал всему миру об естественном происхождении коронавируса? Что стало известно после публикации 3000 писем из его личной переписки?
Команда «Фас» — почему микробиологи ранее дружно отмалчивались на тему искусственного происхождения коронавируса, а теперь как с цепи сорвались? Кто заставляет их показывать исключительно на Китай?
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