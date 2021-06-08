Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Полный контакт 08.06.2021

  1. Главная
  2. Вести FM
  3. Полный контакт
  4. 1
Полный контакт с Владимиром Соловьевым 08.06.2021
08.06.2021 03.06.2021 02.06.2021 01.06.2021 27.05.2021 26.05.2021 25.05.2021 20.05.2021 19.05.2021 18.05.2021
Еще

Полный контакт с Владимиром Соловьевым (8 Июня 2021)

305 просмотров
10
1
Поделиться
1
Полный контакт
Полный контакт
Подписаться

Опубликовано: 8 Июня 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Доброе утро! Вторник, 7 утра, «Полный контакт»! Владимир Соловьёв рад приветствовать вас у радиоприёмников и в эфире Соловьёв LIVE! Начинайте утро вместе с нами!

 

Смотрите онлайн Полный контакт с Владимиром Соловьевым (8 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Комментариев: 1
миха
8 Июня 2021, 07:19
Семья пидоров .гудковых
Ответить
Голосуйте:
-
0
Новый ФОРУМ

Новые видео

Утренний разворот. Баблоян и Курников. Живой гвоздь - Денис Казанский 08.06.2021Полный контакт 08.06.2021Открытый эфир 07.06.2021Вести в 23:00 с Алексеем Казаковым 07.06.2021Специальный репортаж «Событий». Время Луны 07.06.2021Политическая Россия. Путин подписал приговор Киеву: хватит кормить Украину 07.06.2021Дождь. «Лукашенко добивается признания и легитимности»: зачем в Беларуси учредили День народного единства 07.06.2021Время в 21:00 07.06.2021НАШ. Ток-шоу "МЕЖА". Саммит НАТО без Украины. Дождется ли Зеленский ПДЧ 07.06.2021Перший Незалежний. Ток-шоу "Эпицентр". Елена Бондаренко 07.06.2021Соловьёв LIVE. Навальный, Протасевич, Гудков - кроты или крысы? Европа грозит Белоруссии. СТЕНА СОСНОВСКОГО 07.06.2021Вечер с Владимиром Соловьевым 07.06.2021Дождь. Отъезд Гудкова и будущее оппозиции. Отношения России и НАТО. Кому нужен вакцинный туризм в России 07.06.2021Вести в 20:00 07.06.2021Политическая Россия. Гудков младший подставил родную тётку и сбежал на Украину 07.06.2021

Все ток-шоу