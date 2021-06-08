Утренний разворот - Баблоян и Курников. Живой гвоздь - Денис Казанский (8 Июня 2021)
Опубликовано: 8 Июня 2021
Ведущие: Татьяна Фельгенгауэр, Маша Майерс, Максим Курников, Майкл Наки, Ирина Баблоян, Елена Ляховская, Александр Плющев
Утренний разворот. Баблоян и Курников. Анастасия Татулова. Леонид Гозман. Отъезд Дмитрия Гудкова 07.06.2021
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В эфире Ирины Баблоян и Максима Курникова:
«Диктарики» Что ждало детей узурпаторов власти? Часть 2.
Алексей Кузнецов, историк, журналист радиостанции «Эхо Москвы»
«Эхономика»
Владимир Левченко, экономический обозреватель радиостанции «Эхо Москвы»
«Живой гвоздь»
Денис Казанский, ведущий и комментатор «Матч ТВ»
10.05 Николай Платошкин, политолог, историк, лидер общественного движения «За новый социализм»
Партии перед выборами. «Яблоко»
Николай Рыбаков, председатель партии «Яблоко»
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