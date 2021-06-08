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Утренний разворот. Баблоян и Курников. Живой гвоздь - Денис Казанский 08.06.2021

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Утренний разворот 08.06.2021. Баблоян и Курников. Живой гвоздь - Денис Казанский
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Утренний разворот - Баблоян и Курников. Живой гвоздь - Денис Казанский (8 Июня 2021)

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Утренний разворот
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Опубликовано: 8 Июня 2021

Ведущие: Татьяна Фельгенгауэр, Маша Майерс, Максим Курников, Майкл Наки, Ирина Баблоян, Елена Ляховская, Александр Плющев

В эфире Ирины Баблоян и Максима Курникова:

«Диктарики» Что ждало детей узурпаторов власти? Часть 2.
Алексей Кузнецов, историк, журналист радиостанции «Эхо Москвы» 

«Эхономика»
Владимир Левченко, экономический обозреватель радиостанции «Эхо Москвы» 

«Живой гвоздь»
Денис Казанский, ведущий и комментатор «Матч ТВ»

10.05 Николай Платошкин, политолог, историк, лидер общественного движения «За новый социализм»

Партии перед выборами. «Яблоко»
Николай Рыбаков, председатель партии «Яблоко»


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