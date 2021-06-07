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Между тем. Питерский форум: сказано. Сделано 07.06.2021

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Между тем с Наталией Метлиной 07.06.2021. Питерский форум: сказано. Сделано
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Между тем с Наталией Метлиной - Питерский форум: сказано. Сделано (7 Июня 2021)

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Опубликовано: 8 Июня 2021

Ведущие: Наталья Метлина

О чем говорят главные итоги ПМЭФ-2021 и какие вехи развития нашей экономики обозначил президент России Владимир Путин? Самые важные сделки и договоры, заключенные на главном экономическом форуме страны - что они значат для каждого россиянина? Как экономика России выходит из сложной ситуации, возникшей на фоне пандемии, и как удалось сохранить инвестиционную привлекательность нашей страны, несмотря на санкции? Что изменит в жизни обычного россиянина отказ от доллара в составе Фонда национального благосостояния?

 

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