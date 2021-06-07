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Между тем. Путин и Байден: лицом к лицу. Чего ждать 03.06.2021

О чем говорят главные итоги ПМЭФ-2021 и какие вехи развития нашей экономики обозначил президент России Владимир Путин? Самые важные сделки и договоры, заключенные на главном экономическом форуме страны - что они значат для каждого россиянина? Как экономика России выходит из сложной ситуации, возникшей на фоне пандемии, и как удалось сохранить инвестиционную привлекательность нашей страны, несмотря на санкции? Что изменит в жизни обычного россиянина отказ от доллара в составе Фонда национального благосостояния?

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