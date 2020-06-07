На минувшей неделе на Украине получили развитие сразу два громких скандала. Сначала президент страны Владимир Зеленский инициировал законопроект, разделяющий жителей Украины по национальному признаку - теперь только коренные народы страны смогут учиться на своем родном языке, создавать учебные заведения и иметь собственные СМИ. И только их Киев отныне намерен защищать от дискриминации и ущемления прав. Почему украинская власть так торопится с принятием этого документа? И какие санкции предусмотрены для тех, кто не захочет забывать родную речь?

На фоне «Законопроекта о коренных народах», на Украине разразился еще один крупный скандал: Киев сначала перекрыл авиасообщение с Белоруссией, а затем и поставки электроэнергии из этой страны. А также подготовил пакет санкций в отношении белорусских должностных лиц, принимавших участие в гонениях на оппозиционеров. В чем истинная причина резкого охлаждения отношений между Украиной и Белоруссией? И как на это отреагировала Россия?

Смотрите онлайн Специальный репортаж Коренной тризуб (7 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.