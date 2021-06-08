В ходе недавней рабочей поездки Крым был приглашён в эфир радио «Вести.Крым», где были обсуждены многие насущные вопросы – от авиарейсов Белавиа в Крым и кораблях НАТО в Чёрном море, до международного признания Крыма и возвращении Украины в родную гавань.

- О задержании Протасевича в Минске

- О рейсах из Белоруссии в Крым

- О международном признании Крыма

- О заявлении Зеленского о «крымской платформе»

- О кораблях НАТО в Чёрном море

- О возвращении Украины в родную гавань

- О блокаде Крыма со стороны Украины

- Как обратить санкции против Запада.

Смотрите онлайн Николай Стариков Международное признание Крыма. Возвращение Украины в родную гавань (8 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.