60 минут - По горячим следам. Долгожданный разговор Байдена с Зеленским состоялся (8 Июня 2021)
Опубликовано: 8 Июня 2021
Ведущие: Ольга Скабеева, Евгений Попов
60 минут. Вечерний выпуск. От Байдена требуют проявить жесткость на встрече с Путиным 07.06.2021
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Национальный праздник на Украине. Глава Белого дома Джозеф Байден позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому. В Киеве не теряют надежду сорвать встречу Байдена с российским лидером Владимиром Путиным в Женеве. Зеленский озвучил президенту США требования Киева: полная блокировка "Северного потока-2" и немедленное вступление Украины в НАТО.
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