Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

60 минут. По горячим следам. Долгожданный разговор Байдена с Зеленским состоялся 08.06.2021

  1. Главная
  2. Россия 1
  3. 60 минут
60 минут 08.06.2021. По горячим следам. Долгожданный разговор Байдена с Зеленским состоялся
08.06.2021 07.06.2021 07.06.2021 04.06.2021 04.06.2021 03.06.2021 03.06.2021 02.06.2021 02.06.2021 01.06.2021
Еще

60 минут - По горячим следам. Долгожданный разговор Байдена с Зеленским состоялся (8 Июня 2021)

416 просмотров
3
0
Поделиться
60 минут
60 минут
Подписаться

Опубликовано: 8 Июня 2021

Ведущие: Ольга Скабеева, Евгений Попов

Национальный праздник на Украине. Глава Белого дома Джозеф Байден позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому. В Киеве не теряют надежду сорвать встречу Байдена с российским лидером Владимиром Путиным в Женеве. Зеленский озвучил президенту США требования Киева: полная блокировка "Северного потока-2" и немедленное вступление Украины в НАТО.

 

Смотрите онлайн 60 минут По горячим следам. Долгожданный разговор Байдена с Зеленским состоялся (8 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Новые видео

Место встречи. Большая перемена 08.06.2021Армен Гаспарян. Шантаж Зе. Сыворотка Протасевича. Помехи Санду и лузерство вместо лидерства 08.06.2021Перший Незалежний. LIVE ШОУ. Коцаба, Титаренко, Клочок, Головин 08.06.2021НАШ. Марафон. Байден пригласил Зеленского в США. Санкции против "Северного потока-2" закончились? Второй ЗЕ-срок 08.06.2021От трёх до пяти 08.06.2021Политическая Россия. Кто и зачем пиарит Моргенштерна и Милохина? Геворг Мирзаян 08.06.2021Дождь. Суд по делу Соболь. Пивоварову предъявили обвинения. Новый препарат от Альцгеймера 08.06.2021Персонально ваш. Дмитрий Орешкин 08.06.2021Звезда LIVE. Ковид из пробирки 07.06.2021Звезда LIVE. Исповедь Протасевича: сдаю всех 04.06.2021Звезда LIVE. Вот такое кино 03.06.2021Звезда LIVE. Под колпаком у Байдена 02.06.2021Звезда LIVE. Крепкое Лукопожатие 31.05.2021Дождь. «ЕС пора принимать решения». Как проходят акции против Лукашенко у границ Беларуси 08.06.2021Соловьёв LIVE. Соловьев вступился за Бузову из-за ее участия в спектакле о Сталине 08.06.2021

Все ток-шоу