60 минут. По горячим следам. Путин готов обсуждать с Байденом любые темы 04.06.2021

60 минут. По горячим следам. На Украине началась газовая паника 07.06.2021

60 минут. Вечерний выпуск. От Байдена требуют проявить жесткость на встрече с Путиным 07.06.2021

Национальный праздник на Украине. Глава Белого дома Джозеф Байден позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому. В Киеве не теряют надежду сорвать встречу Байдена с российским лидером Владимиром Путиным в Женеве. Зеленский озвучил президенту США требования Киева: полная блокировка "Северного потока-2" и немедленное вступление Украины в НАТО.

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