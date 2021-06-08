«Венедиктова РАЗМАЗАЛИ ВСЕ». Речь "гнилозубки", которую вырезали из эфира и не зря

Соловьев и зритель ПОСПОРИЛИ в прямом эфире о речи Татуловой и проблемах бизнеса

Владимир Соловьев выступил в защиту ведущей Ольги Бузовой, которую начали активно критиковать после объявления о ее участии в спектакле «Чудесный грузин», посвященном биографии Иосифа Сталина, в постановке МХАТа имени Горького. Он вступился за певицу в эфире на YouTube-канале «Соловьев Live».

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Соловьев вступился за Бузову из-за ее участия в спектакле о Сталине (8 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.