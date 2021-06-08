Соловьёв LIVE - Соловьев вступился за Бузову из-за ее участия в спектакле о Сталине (8 Июня 2021)
Опубликовано: 8 Июня 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
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Владимир Соловьев выступил в защиту ведущей Ольги Бузовой, которую начали активно критиковать после объявления о ее участии в спектакле «Чудесный грузин», посвященном биографии Иосифа Сталина, в постановке МХАТа имени Горького. Он вступился за певицу в эфире на YouTube-канале «Соловьев Live».
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