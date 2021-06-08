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«Лукашенко добивается признания и легитимности»: зачем в Беларуси учредили День народного единства

На границе Беларуси с Польшей и Литвой противники Александра Лукашенко разбили палаточные городки. Они пикетируют приграничные пункты пропуска, требуют ввести санкции против нынешнего руководства страны и освободить политзаключенных. Дальше пикеты перейдут в согласованный с властями Польши многодневный митинг с последующим перекрытием дорог.

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