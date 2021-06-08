Зачем Вильнюсу и Варшаве сотни фото задержанного в Минске Романа Протасевича? Что за операцию у границ Белоруссии готовят американские агенты влияния? Когда они планируют запустить в Минске новый Майдан? Чем на самом деле занимался в запрещенном “Азове" белорусский боец с позывным “Ким”, сегодня известный, как Роман Протасевич? На каких фронтах воевал и как получил ранение?

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