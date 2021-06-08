Сегодня в авторском стриме ведущего программы “Открытый эфир” Алексея Гудошникова:

исповедь Романа Протасевича. Почему задержанный в Минске основатель скандального телеграм-канала “NEXTA” вдруг сдал всех своих бывших соратников? Как, по мнению Протасевича, они подставили его под арест, чтобы спровоцировать санкции Запада и новые протесты в Белоруссии?

Какие страны дают деньги белорусской оппозиции и на что их тратят ее лидеры - Тихановская, Латушко и другие? Что происходит в тайных комнатах “Белорусского дома” в Варшаве и что за “спящие” радикальные ячейки до сих пор функционируют в Белоруссии - на прямой связи со студией спецкор РИА ФАН Аббас Джума и член совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

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