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Звезда LIVE. Исповедь Протасевича: сдаю всех 04.06.2021

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Звезда LIVE 04.06.2021. Исповедь Протасевича: сдаю всех
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Звезда LIVE - Исповедь Протасевича: сдаю всех (4 Июня 2021)

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Опубликовано: 8 Июня 2021

Сегодня в авторском стриме ведущего программы “Открытый эфир” Алексея Гудошникова: 
исповедь Романа Протасевича. Почему задержанный в Минске основатель скандального телеграм-канала “NEXTA” вдруг сдал  всех своих бывших соратников? Как, по мнению Протасевича, они  подставили  его под арест,  чтобы спровоцировать санкции  Запада и новые протесты в Белоруссии?

 

Какие страны дают деньги  белорусской  оппозиции и  на что их тратят ее лидеры - Тихановская, Латушко и другие?  Что происходит в тайных комнатах “Белорусского дома” в Варшаве и что за “спящие” радикальные ячейки до сих пор функционируют в Белоруссии -  на прямой связи со студией спецкор РИА ФАН Аббас Джума и член совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

 

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