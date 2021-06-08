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Звезда LIVE. Ковид из пробирки 07.06.2021

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Звезда LIVE - Ковид из пробирки (7 Июня 2021)

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Опубликовано: 8 Июня 2021

Как главный инфекционист США Энтони Фаучи врал всему миру о естественном происхождении коронавируса? Что стало известно после публикации 3 000 писем из его личной переписки? Неужели главный в США по ковиду изначально знал, что Sars-Cov-2 мог быть выращен в лаборатории как боевое оружие? Почему врач Америки номер один молчал об этом целый год?


Авторский стрим ведущего программы «Открытый Эфир» на телеканале Звезда Николая Матвеева.

 

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