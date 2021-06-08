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Дождь. Суд по делу Соболь. Пивоварову предъявили обвинения. Новый препарат от Альцгеймера 08.06.2021

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Телеканал Дождь 08.06.2021. Суд по делу Соболь. Пивоварову предъявили обвинения. Новый препарат от Альцгеймера
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Телеканал Дождь - Суд по делу Соболь. Пивоварову предъявили обвинения. Новый препарат от Альцгеймера (8 Июня 2021)

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Опубликовано: 8 Июня 2021

Перовский районный суд отклонил жалобу на приговор Любови Соболь по делу о проникновении в квартиру тещи предполагаемого сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева. 

 

Следственный комитет предъявил Андрею Пивоварову обвинение в участии в деятельности «нежелательной организации» (статья 284.1 УК РФ). 

 

Сторонники белорусской оппозиции провели акцию протеста у контрольно-пропускных пунктов на границе со стороны Польши. В прошлом году белорусские власти существенно ограничили возможность покинуть страну: через наземные пункты пропуска выехать из Беларуси можно только по служебным делам, для лечения либо похорон родственников.

 

Собравшиеся призвали европейские институты обратить внимание на ситуацию с соблюдением прав человека и свободы слова в Беларуси. Активисты намерены проводить манифестации в течении нескольких дней.

 

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