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Перовский районный суд отклонил жалобу на приговор Любови Соболь по делу о проникновении в квартиру тещи предполагаемого сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева.

Следственный комитет предъявил Андрею Пивоварову обвинение в участии в деятельности «нежелательной организации» (статья 284.1 УК РФ).

Сторонники белорусской оппозиции провели акцию протеста у контрольно-пропускных пунктов на границе со стороны Польши. В прошлом году белорусские власти существенно ограничили возможность покинуть страну: через наземные пункты пропуска выехать из Беларуси можно только по служебным делам, для лечения либо похорон родственников.

Собравшиеся призвали европейские институты обратить внимание на ситуацию с соблюдением прав человека и свободы слова в Беларуси. Активисты намерены проводить манифестации в течении нескольких дней.

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