НАШ - Марафон. Байден пригласил Зеленского в США. Санкции против "Северного потока-2" закончились? Второй ЗЕ-срок (8 Июня 2021)
Опубликовано: 8 Июня 2021
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В эфире телеканала НАШ ток-шоу "МАРАФОН" с Артемом Никифоровым и Ольгой Веремий.
Гости студии:
I ЧАСТЬ
- Фролов Павел, народный депутат, фракция «Слуга народа»
- Лосовский Евгений, адвокат, юрист
- Рейтерович Игорь, политолог
- Литвин, народный депутат Украины VII-VIIИ созывов, председатель ВРУ 2002-2006; 2008-2012 гг.,
II ЧАСТЬ
- Ткаченко Максим, народный депутат Украины, фракция "Слуга народа"
- Южанина Нина, народный депутат Украины, фракция "Европейская Солидарность"
Обсуждаемые темы:
- Байден - друг или враг? Байден пригласил Зеленского в США
- Санкции против "Северного потока-2"
- Президентские рейтинги: Зеленский пойдет на второй срок?
- Перенос площадке переговоров в ТКГ
- Зеленский хочет вынести на референдум вопрос об олигархах
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