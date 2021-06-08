Марафон. Франция и Германия виноваты в аннексии Крыма? Олигархический референдум

Важное. Встреча Зеленского с Байденом. Борьба с олигархами

Ток-шоу "МЕЖА". Саммит НАТО без Украины. Дождется ли Зеленский ПДЧ

В эфире телеканала НАШ ток-шоу "МАРАФОН" с Артемом Никифоровым и Ольгой Веремий.

Гости студии:

I ЧАСТЬ

- Фролов Павел, народный депутат, фракция «Слуга народа»

- Лосовский Евгений, адвокат, юрист

- Рейтерович Игорь, политолог

- Литвин, народный депутат Украины VII-VIIИ созывов, председатель ВРУ 2002-2006; 2008-2012 гг.,

II ЧАСТЬ

- Ткаченко Максим, народный депутат Украины, фракция "Слуга народа"

- Южанина Нина, народный депутат Украины, фракция "Европейская Солидарность"

Обсуждаемые темы:

- Байден - друг или враг? Байден пригласил Зеленского в США

- Санкции против "Северного потока-2"

- Президентские рейтинги: Зеленский пойдет на второй срок?

- Перенос площадке переговоров в ТКГ

- Зеленский хочет вынести на референдум вопрос об олигархах

Смотрите онлайн НАШ Марафон. Байден пригласил Зеленского в США. Санкции против "Северного потока-2" закончились? Второй ЗЕ-срок (8 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.