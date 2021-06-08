Перший Незалежний - LIVE ШОУ. Коцаба, Титаренко, Клочок, Головин (8 Июня 2021)
Опубликовано: 8 Июня 2021
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Гости студии:
- Журналист Руслан Коцаба;
- Заслуженный деятель искусств Украины Любовь Титаренко;
- Политический эксперт Валерий Клочок;
- Эксперт по вопросам аграрной политики Роман Головин.
Темами выпуска стали:
- Переговоры Зеленского и Байдена;
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