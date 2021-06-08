Как Турция своими беспилотниками пошла против России? Сколько еще турецкие курорты не увидят российских туристов? Сможет ли Вашингтон прогнуть под себя Эрдогана? Во второй части программы речь пойдет об образовании, ведь июнь на дворе, школьники сдают свои несчастные экзамены, и сейчас самое время оценить качество и уровень интеллекта нашей молодежи.

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