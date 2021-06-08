Соловьев и зритель ПОСПОРИЛИ в прямом эфире о речи Татуловой и проблемах бизнеса

Соловьев вступился за Бузову из-за ее участия в спектакле о Сталине

Выдали желаемое за действительное: на Украине неверно подали слова Байдена о членстве страны в НАТО. Гость – собственный корреспондент ВГТРК в США Валентин Богданов.

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