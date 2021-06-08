Соловьёв LIVE - Россия - тема №1. Как Байден готовится к встрече с Путиным? И почему паникует Зеленский (8 Июня 2021)
Опубликовано: 8 Июня 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
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Выдали желаемое за действительное: на Украине неверно подали слова Байдена о членстве страны в НАТО. Гость – собственный корреспондент ВГТРК в США Валентин Богданов.
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