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Время покажет 08.06.2021

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Время покажет (8 Июня 2021)

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Опубликовано: 8 Июня 2021

Ведущие: Екатерина Стриженова, Артём Шейнин, Анатолий Кузичев

Очевидное-невероятное, в США прозрели по поводу Северного потока-2, однако что-то должно оставаться неизменным. После телефонного разговора Байдена с Зеленским подтянулась тяжелая артиллерия. От имени президента Джен Псаки подтвердила поддержку Украины. А в Крым тем временем просочилась украинская вода, виной тому разрушившаяся плотина.

 

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