Очевидное-невероятное, в США прозрели по поводу Северного потока-2, однако что-то должно оставаться неизменным. После телефонного разговора Байдена с Зеленским подтянулась тяжелая артиллерия. От имени президента Джен Псаки подтвердила поддержку Украины. А в Крым тем временем просочилась украинская вода, виной тому разрушившаяся плотина.

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