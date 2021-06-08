Анатолий Шарий - Есть хороший украинец, есть плохой украинец, есть бандеровец (8 Июня 2021)
Опубликовано: 8 Июня 2021
Ведущие: Анатолий Шарий
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- «Я расстроюсь, если на Донбассе нет разведывательных подразделений РФ»
- Если бы не Россия, конфликт закончился бы очень быстро?
- Про Майдан: «Мне невозможно навязать точку зрения»
- Попов говорит, что видел снайпера во время митингов на Майдане. Что за снайпер?
- Как бы относился к сепаратистам в Чечне, если бы те захотели отделиться?
- Возможен ли сюжет на России 1 о том, как нарушаются права людей в «ЛДНР»?
- Гончаренко и Жириновский это одно и тоже?
- В «60 минут» ведущие заявляли, что «Украина отказалась от Донбасса». На каком основании?
- Из-за чего «60 минут» и украинское издание «Обозреватель» похожи?
- Отец Попова живет в Украине. Что он думает насчёт деятельности сына?
- Чем «Вата Шоу» Полтавы отличается от «60 минут» Попова?
- «Лет десять и они нас обгонят по развитию во всем». Что думал Евгений про Украину, пока в ней жил?
- «Я не самовар, чтобы всем нравится. Я российский журналист»
- Почему украинцы смотрят «60 минут»?
- Федеральный канал в прайм-тайм обсуждает мастурбацию игрока сборной РФ по футболу. Это нормально?
- Федеральные каналы молчат об убийстве четырехлетней девочки её няней-мусульманкой. Это нормально?
- Теракт в Казани. Как это было?
- Как в «60 минут» назвали школьника-пранкера убийцей Ильназом Галявиевым
- Почему не было опровержения? Теракт в Керчи и история с Алиной Керовой.
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- «Есть вбросы и использование административного ресурса». Попов про российские выборы
- Почему на России 1 маргинальный образ российского оппозиционера?
- «Есть адекватные люди, которые приходят на митинг в поддержку Навального».
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