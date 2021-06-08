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Анатолий Шарий. Есть хороший украинец, есть плохой украинец, есть бандеровец 08.06.2021

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Анатолий Шарий 08.06.2021. Есть хороший украинец, есть плохой украинец, есть бандеровец
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Анатолий Шарий - Есть хороший украинец, есть плохой украинец, есть бандеровец (8 Июня 2021)

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Анатолий Шарий
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Опубликовано: 8 Июня 2021

Ведущие: Анатолий Шарий

- «60 минут» - это пропаганда?

- Зачем в «60 минут» зовут радикальных украинских экспертов? 

- Почему так много Украины и так мало России?

- Агрессивная подача ведущих в сторону Украины.

- «Во время острой фазы войны люди друг друга ненавидели. Но сейчас уже по-другому»

- Про Скабееву и батальоны геев, которые едут на Донбасс
- «Даже Порох был лучше Зеленского»

- «Страшно». Про ощущения от работы в военном Донбассе

- Как заместитель начальника АТО разрешил России 1 снимать в Дебальцево 

- «Выдохнул, когда увидел российских офицеров на Донбассе».

- Попов согласен, что провокации со стороны «ЛДНР» есть. Воюющие на Донбассе россияне тоже есть. 

- «Я расстроюсь, если на Донбассе нет разведывательных подразделений РФ»

- Если бы не Россия, конфликт закончился бы очень быстро?

- Про Майдан: «Мне невозможно навязать точку зрения»

- Попов говорит, что видел снайпера во время митингов на Майдане. Что за снайпер?

- Как бы относился к сепаратистам в Чечне, если бы те захотели отделиться?

- Возможен ли сюжет на России 1 о том, как нарушаются права людей в «ЛДНР»?

- Гончаренко и Жириновский это одно и тоже?

- В «60 минут» ведущие заявляли, что «Украина отказалась от Донбасса». На каком основании?

- Из-за чего «60 минут» и украинское издание «Обозреватель» похожи?

- Отец Попова живет в Украине. Что он думает насчёт деятельности сына?

- Чем «Вата Шоу» Полтавы отличается от «60 минут» Попова?

- «Лет десять и они нас обгонят по развитию во всем». Что думал Евгений про Украину, пока в ней жил?

- «Я не самовар, чтобы всем нравится. Я российский журналист»

- Почему украинцы смотрят «60 минут»?

- Федеральный канал в прайм-тайм обсуждает мастурбацию игрока сборной РФ по футболу. Это нормально?

- Федеральные каналы молчат об убийстве четырехлетней девочки её няней-мусульманкой. Это нормально?

- Теракт в Казани. Как это было?

- Как в «60 минут» назвали школьника-пранкера убийцей Ильназом Галявиевым

- Почему не было опровержения? Теракт в Керчи и история с Алиной Керовой.

- Попов идёт на парламентские выборы от «Единой России». Зачем?

- «Есть вбросы и использование административного ресурса». Попов про российские выборы

- Почему на России 1 маргинальный образ российского оппозиционера?

- «Есть адекватные люди, которые приходят на митинг в поддержку Навального».

 

Смотрите онлайн Анатолий Шарий Есть хороший украинец, есть плохой украинец, есть бандеровец (8 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

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