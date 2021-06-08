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Перший Незалежний. Ток-шоу "Пульс" 08.06.2021

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Перший Незалежний 08.06.2021. Ток-шоу "Пульс"
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Перший Незалежний - Ток-шоу "Пульс" (8 Июня 2021)

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Перший Незалежний
Перший Незалежний
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Опубликовано: 8 Июня 2021

Гости программы:
Марина Ставнийчук, член Венецианской комиссии (2009 - 2013 гг.)
Руслан Бортник, политолог
Анатолий Бурмич, народный депутат, фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь"
Владимир Кацман, заслуженный журналист Украины, политический эксперт
Александр Лазарев, политолог
Александр Охрименко, экономический аналитик
Андрей Павловский, экс-народный депутат Украины
Павел Розенко, экс-вице-премьер-министр Украины
Виктор Скаршевский, экономический аналитик
Николай Азаров, экс-премьер-министр Украины

 

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