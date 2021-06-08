Соловьев вступился за Бузову из-за ее участия в спектакле о Сталине

Россия - тема №1. Как Байден готовится к встрече с Путиным? И почему паникует Зеленский

АРМАГЕДДОНЫЧ заступает на смену!

Целый час мыслей от Евгения Сатановского. В этот раз поговорим о Японии - нашем соседе на Дальнем востоке.

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Япония. Наш ближний сосед на Дальнем Востоке. АРМАГЕДДОНЫЧ (8 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.