Соловьёв LIVE - Япония. Наш ближний сосед на Дальнем Востоке. АРМАГЕДДОНЫЧ (8 Июня 2021)
Опубликовано: 8 Июня 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
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АРМАГЕДДОНЫЧ заступает на смену!
Целый час мыслей от Евгения Сатановского. В этот раз поговорим о Японии - нашем соседе на Дальнем востоке.
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