Дмитрий Гордон - Миллиардер Бахматюк. Война Зеленского с олигархами, беспредельщик Богдан, Сытник (8 Июня 2021)
Опубликовано: 8 Июня 2021
Ведущие: Дмитрий Гордон
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Интервью Дмитрия Гордона с украинским бизнесменом и политиком, владельцем группы компаний "Укрлендфарминг", одним из богатейших украинцев Олегом Бахматюком, который из-за криминального преследования в Украине вынужден жить в Австрии.
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