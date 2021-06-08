Шафран. Педофилы в ООН: смогут ли они дотянуться до наших детей 27.05.2021

Отношения России и США можно прямо назвать враждебными. Но если подумать - много ли у нас реальных причин для вражды? И есть ли в США люди, с которыми можно построить действительно дружеские и конструктивные отношения? Разбираются Анна Шафран и американские журналисты Чарльз Баусман и Тим Керби.

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