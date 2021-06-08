Несмотря на то, что инфляция в России имеет немонетарных характер и вызвана конъюнктурой на мировых рынках, Центробанк планирует бороться с ней путем ужесточения денежно-кредитной политики. Подобное не способно остановить инфляцию и только лишь вызовет замедление восстановления экономики и доходов граждан.

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