Царьград. Главное - Сокрушительный удар по экономике: Набиуллина готовится поднять ключевую ставку (8 Июня 2021)
Опубликовано: 8 Июня 2021
Ведущие: Юрий Пронько
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Несмотря на то, что инфляция в России имеет немонетарных характер и вызвана конъюнктурой на мировых рынках, Центробанк планирует бороться с ней путем ужесточения денежно-кредитной политики. Подобное не способно остановить инфляцию и только лишь вызовет замедление восстановления экономики и доходов граждан.
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