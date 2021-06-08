Видео - Время покажет. Повестка встречи в Женеве (8 Июня 2021)
Опубликовано: 8 Июня 2021
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16 июня в Женеве состоится первая двусторонняя встреча президентов России и США. Владимир Путин собирается обсудить стратегическую стабильность, борьбу с пандемией и терроризмом и другие вопросы. Джо Байден заявил, что Вашингтон не стремится к конфликту и надеется на стабильные и предсказуемые отношения с Москвой. Саммит пройдет на фоне серьезного кризиса в отношениях между двумя странами.
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