Сергей Михеев. Наша историческая ошибка! Вы сидите в институтах, а ваш суверенитет исчезает

Сергей Михеев. Другого выхода у нас нет! Ползти за справкой на предательство, либо бороться

16 июня в Женеве состоится первая двусторонняя встреча президентов России и США. Владимир Путин собирается обсудить стратегическую стабильность, борьбу с пандемией и терроризмом и другие вопросы. Джо Байден заявил, что Вашингтон не стремится к конфликту и надеется на стабильные и предсказуемые отношения с Москвой. Саммит пройдет на фоне серьезного кризиса в отношениях между двумя странами.

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