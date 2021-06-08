НАШ - Важное. Перспективы вступления в НАТО. Сохранит ли Украина транзит (8 Июня 2021)
Опубликовано: 8 Июня 2021
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В эфире телеканала НАШ ток-шоу "важное" с Максом Назаровым и Ангелиной Пичик.
Гости студии:
- Юрий Бойко, сопредседатель политической фракции "Оппозиционной платформы-за жизнь"
- Юлия Гришина, народный депутат Украины, фракция "Слуга народа"
- Алексей Устенко, народный депутат, фракция "Слуга народа"
- Григорий Мамка, народный депутат Украины, "Оппозиционная платформа-за жизнь"
- Дмитрий Спивак, руководитель платформы "Национальная стратегия развития"
- Юрий Молчанов, медиа эксперт, журналист
- Тарас Чорновол, народный депутат III-VI созывов
- Валерия Заружко, народный депутат Украины VIII созыва
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