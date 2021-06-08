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В эфире телеканала НАШ ток-шоу "важное" с Максом Назаровым и Ангелиной Пичик.

Гости студии:

- Юрий Бойко, сопредседатель политической фракции "Оппозиционной платформы-за жизнь"

- Юлия Гришина, народный депутат Украины, фракция "Слуга народа"

- Алексей Устенко, народный депутат, фракция "Слуга народа"

- Григорий Мамка, народный депутат Украины, "Оппозиционная платформа-за жизнь"

- Дмитрий Спивак, руководитель платформы "Национальная стратегия развития"

- Юрий Молчанов, медиа эксперт, журналист

- Тарас Чорновол, народный депутат III-VI созывов

- Валерия Заружко, народный депутат Украины VIII созыва

Смотрите онлайн НАШ Важное. Перспективы вступления в НАТО. Сохранит ли Украина транзит (8 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.