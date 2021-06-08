60 минут - Вечерний выпуск. В Вашингтоне назвали реальностью "Северный поток-2" (8 Июня 2021)
Опубликовано: 8 Июня 2021
Ведущие: Ольга Скабеева, Евгений Попов
60 минут. Вечерний выпуск. От Байдена требуют проявить жесткость на встрече с Путиным 07.06.2021
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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что газопровод "Северный поток-2" является реальностью. Вашингтон в этой связи изучает, как действовать, чтобы хоть как-то поддержать Украину.
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