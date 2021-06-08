60 минут. По горячим следам. На Украине началась газовая паника 07.06.2021

60 минут. Вечерний выпуск. От Байдена требуют проявить жесткость на встрече с Путиным 07.06.2021

60 минут. По горячим следам. Долгожданный разговор Байдена с Зеленским состоялся 08.06.2021

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что газопровод "Северный поток-2" является реальностью. Вашингтон в этой связи изучает, как действовать, чтобы хоть как-то поддержать Украину.

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