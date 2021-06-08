Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

60 минут. Вечерний выпуск. В Вашингтоне назвали реальностью "Северный поток-2" 08.06.2021

  1. Главная
  2. Россия 1
  3. 60 минут
60 минут 08.06.2021. Вечерний выпуск. В Вашингтоне назвали реальностью "Северный поток-2"
08.06.2021 08.06.2021 07.06.2021 07.06.2021 04.06.2021 04.06.2021 03.06.2021 03.06.2021 02.06.2021 02.06.2021
Еще

60 минут - Вечерний выпуск. В Вашингтоне назвали реальностью "Северный поток-2" (8 Июня 2021)

328 просмотров
3
0
Поделиться
60 минут
60 минут
Подписаться

Опубликовано: 8 Июня 2021

Ведущие: Ольга Скабеева, Евгений Попов

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что газопровод "Северный поток-2" является реальностью. Вашингтон в этой связи изучает, как действовать, чтобы хоть как-то поддержать Украину.

 

Смотрите онлайн 60 минут Вечерний выпуск. В Вашингтоне назвали реальностью "Северный поток-2" (8 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Новые видео

НАШ. Чёрный квадрат Карасёва. Место Украины в "большой игре" США и РФ 08.06.2021Звезда LIVE. Гудков на вылет 08.06.2021Вечер с Владимиром Соловьевым 08.06.2021Соловьёв LIVE. Таблица разложения или почему у оппозиции все делается через постель. Засиженные фриками. Наши 08.06.2021Дождь. Навальному заочно вручили Премию мужества. Отношение россиян к протестам. Суд по сбитому «Боингу» 08.06.2021Вести в 20:00 08.06.2021Особое мнение. Александр Проханов 08.06.2021Константин Сёмин. Гайки Лукашенко. Абрамович - герой. Твиттер и Бухари. Галопом по Европам 08.06.2021Политическая Россия. Оппозиционер Гозман должен сесть за измену Родине. Руслан Осташко 08.06.2021Стратегия с Анной Шафран 08.06.202160 минут. Вечерний выпуск. В Вашингтоне назвали реальностью "Северный поток-2" 08.06.2021НАШ. Важное. Перспективы вступления в НАТО. Сохранит ли Украина транзит 08.06.2021Время покажет. Повестка встречи в Женеве 08.06.2021Царьград. Главное. Сокрушительный удар по экономике: Набиуллина готовится поднять ключевую ставку 08.06.2021Шафран. Кто вбивает клин между русским и американским народами: Виновные найдены 08.06.2021

Все ток-шоу