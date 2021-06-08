Политическая Россия - Оппозиционер Гозман должен сесть за измену Родине. Руслан Осташко (8 Июня 2021)
Опубликовано: 8 Июня 2021
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На две статьи Уголовного кодекса России наговорил оппозиционер Леонид Гозман – считают наши сограждане, ознакомившиеся с продуктом умственной деятельности названного «борца с Режимом». Представитель светлоликой либерды принял участие в деятельности Atlantic Council – американской организации, ранее признанной российским Минюстом нежелательной.
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