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На две статьи Уголовного кодекса России наговорил оппозиционер Леонид Гозман – считают наши сограждане, ознакомившиеся с продуктом умственной деятельности названного «борца с Режимом». Представитель светлоликой либерды принял участие в деятельности Atlantic Council – американской организации, ранее признанной российским Минюстом нежелательной.

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