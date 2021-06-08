В этом выпуске:

- Америка готовится официально обвинить в коронавирусе Китай;

- Северный Поток-2 достроен, правда, США могут передумать и все-таки ввести санкции против оператора NordStreamAG;

- По словам главы Росгеологии Горькова, чтобы нефтяники вкладывали в изучение недр, баррель должен стоить 70 долларов;

- Немецкие спецслужбы озабочены Россией как никогда с окончания Холодной Войны;

- Лукашенко довинчивает гайки;

- Форбс публикует интервью с двумя отпрысками олигархов;

- Матвиенко нашла героя нашего времени. Это Абрамович;

- Дойче Банк разглядел надвигающийся кризис и бомбу замедленного действия;

- За май индекс потребительских цен - от памперсов до гробов - вырос на 6 процентов;

- Минпросвещения готовится ввести цифровое портфолио для школьников;

- Выпускники вузов пополняют армию безработных;

- Самые безработные регионы страны — Ингушетия, Тыва, Чечня, Дагестан, Республика Алтай;

- Сенатор Рязанский объяснил, почему не получится вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам;

- Нигерия защитила цифровой суверенитет и заблокировала Твиттер.

Смотрите онлайн Константин Сёмин Гайки Лукашенко. Абрамович - герой. Твиттер и Бухари. Галопом по Европам (8 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.