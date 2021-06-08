Константин Сёмин - Гайки Лукашенко. Абрамович - герой. Твиттер и Бухари. Галопом по Европам (8 Июня 2021)
Опубликовано: 8 Июня 2021
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В этом выпуске:
- Америка готовится официально обвинить в коронавирусе Китай;
- Северный Поток-2 достроен, правда, США могут передумать и все-таки ввести санкции против оператора NordStreamAG;
- По словам главы Росгеологии Горькова, чтобы нефтяники вкладывали в изучение недр, баррель должен стоить 70 долларов;
- Немецкие спецслужбы озабочены Россией как никогда с окончания Холодной Войны;
- Лукашенко довинчивает гайки;
- Форбс публикует интервью с двумя отпрысками олигархов;
- Матвиенко нашла героя нашего времени. Это Абрамович;
- Дойче Банк разглядел надвигающийся кризис и бомбу замедленного действия;
- За май индекс потребительских цен - от памперсов до гробов - вырос на 6 процентов;
- Минпросвещения готовится ввести цифровое портфолио для школьников;
- Выпускники вузов пополняют армию безработных;
- Самые безработные регионы страны — Ингушетия, Тыва, Чечня, Дагестан, Республика Алтай;
- Сенатор Рязанский объяснил, почему не получится вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам;
- Нигерия защитила цифровой суверенитет и заблокировала Твиттер.
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