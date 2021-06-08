Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Константин Сёмин. Гайки Лукашенко. Абрамович - герой. Твиттер и Бухари. Галопом по Европам 08.06.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. Константин Сёмин
Константин Сёмин 08.06.2021. Гайки Лукашенко. Абрамович - герой. Твиттер и Бухари. Галопом по Европам
08.06.2021 07.06.2021 07.06.2021 04.06.2021 03.06.2021 03.06.2021 02.06.2021 01.06.2021 31.05.2021 31.05.2021
Еще

Константин Сёмин - Гайки Лукашенко. Абрамович - герой. Твиттер и Бухари. Галопом по Европам (8 Июня 2021)

21 просмотр
2
0
Поделиться
Константин Сёмин
Константин Сёмин
Подписаться

Опубликовано: 8 Июня 2021

В этом выпуске:
- Америка готовится официально обвинить в коронавирусе Китай;
- Северный Поток-2 достроен, правда, США могут передумать и все-таки ввести санкции против оператора NordStreamAG;
- По словам главы Росгеологии Горькова, чтобы нефтяники вкладывали в изучение недр, баррель должен стоить 70 долларов;
- Немецкие спецслужбы озабочены Россией как никогда с окончания Холодной Войны;
- Лукашенко довинчивает гайки;
- Форбс публикует интервью с двумя отпрысками олигархов;
- Матвиенко нашла героя нашего времени. Это Абрамович;
- Дойче Банк разглядел надвигающийся кризис и бомбу замедленного действия;
- За май индекс потребительских цен - от памперсов до гробов - вырос на 6 процентов;
- Минпросвещения готовится ввести цифровое портфолио для школьников;
- Выпускники вузов пополняют армию безработных;
- Самые безработные регионы страны — Ингушетия, Тыва, Чечня, Дагестан, Республика Алтай;
- Сенатор Рязанский объяснил, почему не получится вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам;
- Нигерия защитила цифровой суверенитет и заблокировала Твиттер.

 

Смотрите онлайн Константин Сёмин Гайки Лукашенко. Абрамович - герой. Твиттер и Бухари. Галопом по Европам (8 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Новые видео

НАШ. Чёрный квадрат Карасёва. Место Украины в "большой игре" США и РФ 08.06.2021Звезда LIVE. Гудков на вылет 08.06.2021Вечер с Владимиром Соловьевым 08.06.2021Соловьёв LIVE. Таблица разложения или почему у оппозиции все делается через постель. Засиженные фриками. Наши 08.06.2021Дождь. Навальному заочно вручили Премию мужества. Отношение россиян к протестам. Суд по сбитому «Боингу» 08.06.2021Вести в 20:00 08.06.2021Особое мнение. Александр Проханов 08.06.2021Константин Сёмин. Гайки Лукашенко. Абрамович - герой. Твиттер и Бухари. Галопом по Европам 08.06.2021Политическая Россия. Оппозиционер Гозман должен сесть за измену Родине. Руслан Осташко 08.06.2021Стратегия с Анной Шафран 08.06.202160 минут. Вечерний выпуск. В Вашингтоне назвали реальностью "Северный поток-2" 08.06.2021НАШ. Важное. Перспективы вступления в НАТО. Сохранит ли Украина транзит 08.06.2021Время покажет. Повестка встречи в Женеве 08.06.2021Царьград. Главное. Сокрушительный удар по экономике: Набиуллина готовится поднять ключевую ставку 08.06.2021Шафран. Кто вбивает клин между русским и американским народами: Виновные найдены 08.06.2021

Все ток-шоу