«ЕС пора принимать решения». Как проходят акции против Лукашенко у границ Беларуси

На Женевском форуме по правам человека и демократии российскому политику Алексею Навальному, находящемуся в заключении, заочно вручили премию за моральное мужество. Получая награду, дочь оппозиционера Дарья Навальная призналась, что без особой радости замещает своего знаменитого родственника и произносит публичную речь.

Россияне снова перестают верить в политический протест: после резкого скачка в январе 2021 года все меньше граждан считают возможными протесты в своих городах.

В Гааге на заседании суда по малайзийскому «Боингу», сбитому 17 июля 2014 года, озвучили показания свидетелей. Восемь человек сообщили, что видели или слышали ракету, которая сбила самолет. Свидетелей допрашивали ранее в ходе следствия. Восемь человек показали, что видели или слышали полет ракеты в районе поселка Первомайское — предполагаемого места запуска.

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