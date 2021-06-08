Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Дождь. Навальному заочно вручили Премию мужества. Отношение россиян к протестам. Суд по сбитому «Боингу» 08.06.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. Дождь
Телеканал Дождь 08.06.2021. Навальному заочно вручили Премию мужества. Отношение россиян к протестам. Суд по сбитому «Боингу»
08.06.2021 08.06.2021 08.06.2021 08.06.2021 08.06.2021 07.06.2021 07.06.2021 07.06.2021 07.06.2021 07.06.2021
Еще

Телеканал Дождь - Навальному заочно вручили Премию мужества. Отношение россиян к протестам. Суд по сбитому «Боингу» (8 Июня 2021)

6 просмотров
1
0
Поделиться
Дождь
Дождь
Подписаться

Опубликовано: 8 Июня 2021

На Женевском форуме по правам человека и демократии российскому политику Алексею Навальному, находящемуся в заключении, заочно вручили премию за моральное мужество. Получая награду, дочь оппозиционера Дарья Навальная призналась, что без особой радости замещает своего знаменитого родственника и произносит публичную речь.

 

Россияне снова перестают верить в политический протест: после резкого скачка в январе 2021 года все меньше граждан считают возможными протесты в своих городах.

 

В Гааге на заседании суда по малайзийскому «Боингу», сбитому 17 июля 2014 года, озвучили показания свидетелей. Восемь человек сообщили, что видели или слышали ракету, которая сбила самолет. Свидетелей допрашивали ранее в ходе следствия. Восемь человек показали, что видели или слышали полет ракеты в районе поселка Первомайское — предполагаемого места запуска.

 

Смотрите онлайн Телеканал Дождь Навальному заочно вручили Премию мужества. Отношение россиян к протестам. Суд по сбитому «Боингу» (8 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Новые видео

НАШ. Чёрный квадрат Карасёва. Место Украины в "большой игре" США и РФ 08.06.2021Звезда LIVE. Гудков на вылет 08.06.2021Вечер с Владимиром Соловьевым 08.06.2021Соловьёв LIVE. Таблица разложения или почему у оппозиции все делается через постель. Засиженные фриками. Наши 08.06.2021Дождь. Навальному заочно вручили Премию мужества. Отношение россиян к протестам. Суд по сбитому «Боингу» 08.06.2021Вести в 20:00 08.06.2021Особое мнение. Александр Проханов 08.06.2021Константин Сёмин. Гайки Лукашенко. Абрамович - герой. Твиттер и Бухари. Галопом по Европам 08.06.2021Политическая Россия. Оппозиционер Гозман должен сесть за измену Родине. Руслан Осташко 08.06.2021Стратегия с Анной Шафран 08.06.202160 минут. Вечерний выпуск. В Вашингтоне назвали реальностью "Северный поток-2" 08.06.2021НАШ. Важное. Перспективы вступления в НАТО. Сохранит ли Украина транзит 08.06.2021Время покажет. Повестка встречи в Женеве 08.06.2021Царьград. Главное. Сокрушительный удар по экономике: Набиуллина готовится поднять ключевую ставку 08.06.2021Шафран. Кто вбивает клин между русским и американским народами: Виновные найдены 08.06.2021

Все ток-шоу