Соловьев вступился за Бузову из-за ее участия в спектакле о Сталине

Россия - тема №1. Как Байден готовится к встрече с Путиным? И почему паникует Зеленский

Борис Якеменко представляет — «НАШИ»!

СЕГОДНЯ В СТРИМЕ:

ГЛАВНАЯ ТЕМА: «ТАБЛИЦА РАЗЛОЖЕНИЯ» или почему у оппозиции все делается через постель?

- Как и почему у Соболь вспыхнул красный фонарь.

- От кого на самом деле бежал на Украину Гудков.

- Мужское недостоинство Яшина.

- Почему у них все ТАК?

ТЕМА: ЗАСИЖЕННЫЕ ФРИКАМИ

- Что делали Милохин, Шнуров, Собчак на Петербургском Экономическом Форуме?

- Что Бузова делает во МХАТе имени Горького?

- Почему фриков все больше и возможно ли фрикозамещение?

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