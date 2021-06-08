Соловьёв LIVE - Таблица разложения или почему у оппозиции все делается через постель. Засиженные фриками. Наши (8 Июня 2021)
Опубликовано: 8 Июня 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
Навальный, Протасевич, Гудков - кроты или крысы? Европа грозит Белоруссии. СТЕНА СОСНОВСКОГО
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Борис Якеменко представляет — «НАШИ»!
СЕГОДНЯ В СТРИМЕ:
ГЛАВНАЯ ТЕМА: «ТАБЛИЦА РАЗЛОЖЕНИЯ» или почему у оппозиции все делается через постель?
- Как и почему у Соболь вспыхнул красный фонарь.
- От кого на самом деле бежал на Украину Гудков.
- Мужское недостоинство Яшина.
- Почему у них все ТАК?
ТЕМА: ЗАСИЖЕННЫЕ ФРИКАМИ
- Что делали Милохин, Шнуров, Собчак на Петербургском Экономическом Форуме?
- Что Бузова делает во МХАТе имени Горького?
- Почему фриков все больше и возможно ли фрикозамещение?
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Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Таблица разложения или почему у оппозиции все делается через постель. Засиженные фриками. Наши (8 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.