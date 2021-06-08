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Соловьёв LIVE. Таблица разложения или почему у оппозиции все делается через постель. Засиженные фриками. Наши 08.06.2021

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Соловьёв LIVE 08.06.2021. Таблица разложения или почему у оппозиции все делается через постель. Засиженные фриками. Наши
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Соловьёв LIVE - Таблица разложения или почему у оппозиции все делается через постель. Засиженные фриками. Наши (8 Июня 2021)

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Опубликовано: 8 Июня 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Борис Якеменко представляет — «НАШИ»! 

СЕГОДНЯ В СТРИМЕ:

ГЛАВНАЯ ТЕМА: «ТАБЛИЦА РАЗЛОЖЕНИЯ» или почему у оппозиции все делается через постель? 

- Как и почему у Соболь вспыхнул красный фонарь. 
- От кого на самом деле бежал на Украину Гудков.
- Мужское недостоинство Яшина. 
- Почему у них все ТАК?

 

ТЕМА:  ЗАСИЖЕННЫЕ ФРИКАМИ

- Что делали Милохин, Шнуров, Собчак на Петербургском Экономическом Форуме?
- Что Бузова делает во МХАТе имени Горького?
- Почему фриков все больше и возможно ли фрикозамещение?

Присоединяйтесь, обсуждайте, ставьте лайки и комментируйте.

 

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