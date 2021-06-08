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Вечер с Владимиром Соловьевым 08.06.2021

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Вечер с Владимиром Соловьевым 08.06.2021
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Вечер с Владимиром Соловьевым (8 Июня 2021)

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Вечер с Владимиром Соловьевым
Вечер с Владимиром Соловьевым
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Опубликовано: 8 Июня 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Приходится столько всего рассказывать о подготовке к этой встрече, что складывается ощущение, что мы ожидаем бой века. Между раундами будут прохаживаться полуголые девушки с табличками, такой бешеный интерес, будто на ней должна решиться судьба человечества. При этом, как вчера верно отметили, дикое количество людей стало давать советы, даже когда их об этом никто не просит. Волкер вот советует Байдену вести переговоры с позиции силы и подчеркивает, что для Джо эта встреча более рискованная, чем для Путина.

 

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Комментариев: 1
Андрей
8 Июня 2021, 20:37

Полный выпуск будет на форуме https://yapolitical.ru/topic1163

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