НАШ - Чёрный квадрат Карасёва. Место Украины в "большой игре" США и РФ (8 Июня 2021)
Опубликовано: 8 Июня 2021
Марафон. Байден пригласил Зеленского в США. Санкции против "Северного потока-2" закончились? Второй ЗЕ-срок
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Гости студии:
- Василий Филипчук, дипломат, руководитель Международного центра перспективных исследований
- Александр Чалый, дипломат, первый заместитель Министра иностранных дел Украины 2003-2004 гг
- Руслан Бортник, директор Украинского института Политики
- Владимир Семиноженко, академик НАН Украины, вице-премьер-министр Украины (1999, 2001-2002, 2010 гг)
- Вадим Трюхан, политолог-международник
- Николай Капитоненко, политолог-международник.
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