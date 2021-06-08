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НАШ. Чёрный квадрат Карасёва. Место Украины в "большой игре" США и РФ 08.06.2021

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НАШ 08.06.2021. Чёрный квадрат Карасёва. Место Украины в "большой игре" США и РФ
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НАШ - Чёрный квадрат Карасёва. Место Украины в "большой игре" США и РФ (8 Июня 2021)

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Опубликовано: 8 Июня 2021

Гости студии:
- Василий Филипчук, дипломат, руководитель Международного центра перспективных исследований
- Александр Чалый, дипломат, первый заместитель Министра иностранных дел Украины 2003-2004 гг
- Руслан Бортник, директор Украинского института Политики
- Владимир Семиноженко, академик НАН Украины, вице-премьер-министр Украины (1999, 2001-2002, 2010 гг)
- Вадим Трюхан, политолог-международник
- Николай Капитоненко, политолог-международник.

 

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