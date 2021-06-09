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Полный контакт. Выход из МКС. Выборы в Армении. Закон об уберменшах на Украине 09.06.2021

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Полный контакт с Владимиром Соловьевым 09.06.2021. Выход из МКС. Выборы в Армении. Закон об уберменшах на Украине
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Полный контакт с Владимиром Соловьевым - Выход из МКС. Выборы в Армении. Закон об уберменшах на Украине (9 Июня 2021)

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Опубликовано: 9 Июня 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Доброе утро! Среда, 7 утра, «Полный контакт»! Владимир Соловьёв рад приветствовать вас у радиоприёмников и в эфире Соловьёв LIVE! Начинайте утро вместе с нами!

 

Смотрите онлайн Полный контакт с Владимиром Соловьевым Выход из МКС. Выборы в Армении. Закон об уберменшах на Украине (9 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Комментариев: 1
Яков
9 Июня 2021, 07:39
Насчёт того, что у нас пощёчину президенту дать невозможно, мол, у нас охрана лучше. Ха! В 80-х в Сибири Горбачу конкретно в репу сунули! За перестроечные талоны. Конечно, охрана сработала, но, значит, врёт ветеран Альфы!
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