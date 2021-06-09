Полный контакт. Черный день оппозиции. Обыски у политических экстремистов. Итоги праймериз ЕР 01.06.2021

Полный контакт. Запад сдаёт своих агентов. Путин встретился с ЕР. Знание на ПМЭФ 03.06.2021

Доброе утро! Среда, 7 утра, «Полный контакт»! Владимир Соловьёв рад приветствовать вас у радиоприёмников и в эфире Соловьёв LIVE! Начинайте утро вместе с нами!

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