Утренний разворот - Баблоян и Курников. Самокаты в городе - Шкуматов. Чеснаков. Жириновский (9 Июня 2021)
Опубликовано: 9 Июня 2021
Ведущие: Татьяна Фельгенгауэр, Маша Майерс, Максим Курников, Майкл Наки, Ирина Баблоян, Елена Ляховская, Александр Плющев
Утренний разворот. Баблоян и Курников. Николай Платошкин. Денис Казанский. Николай Рыбаков 08.06.2021
Утренний разворот. Баблоян и Курников. Анастасия Татулова. Леонид Гозман. Отъезд Дмитрия Гудкова 07.06.2021
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В эфире Ирины Баблоян и Максима Курникова:
- «Диктарики»: Что ждало детей узурпаторов власти? Часть 3. Алексей Кузнецов, историк, журналист радиостанции «Эхо Москвы»
- «Эхономика». Ася Рак, экономический обозреватель радиостанции «Эхо Москвы»
- Самокаты в большом городе - почему за них взялись власти?. Юлия Каймолик, пресс-секретарь Whoosh. Пётр Шкуматов, координатор движения «Общество Синих Ведёрок»
- «Живой гвоздь». Алексей Чеснаков, руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры, политолог
- Партии перед выборами: ЛДПР. Владимир Жириновский, лидер ЛДПР.
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