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Утренний разворот. Баблоян и Курников. Самокаты в городе - Шкуматов. Чеснаков. Жириновский 09.06.2021

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Утренний разворот 09.06.2021. Баблоян и Курников. Самокаты в городе - Шкуматов. Чеснаков. Жириновский
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Утренний разворот - Баблоян и Курников. Самокаты в городе - Шкуматов. Чеснаков. Жириновский (9 Июня 2021)

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Опубликовано: 9 Июня 2021

Ведущие: Татьяна Фельгенгауэр, Маша Майерс, Максим Курников, Майкл Наки, Ирина Баблоян, Елена Ляховская, Александр Плющев

В эфире Ирины Баблоян и Максима Курникова:

- «Диктарики»: Что ждало детей узурпаторов власти? Часть 3. Алексей Кузнецов, историк, журналист радиостанции «Эхо Москвы»

- «Эхономика». Ася Рак, экономический обозреватель радиостанции «Эхо Москвы»

- Самокаты в большом городе - почему за них взялись власти?. Юлия Каймолик, пресс-секретарь Whoosh. Пётр Шкуматов, координатор движения «Общество Синих Ведёрок»

- «Живой гвоздь». Алексей Чеснаков, руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры, политолог

- Партии перед выборами: ЛДПР. Владимир Жириновский, лидер ЛДПР.

 

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