В эфире Ирины Баблоян и Максима Курникова:

- «Диктарики»: Что ждало детей узурпаторов власти? Часть 3. Алексей Кузнецов, историк, журналист радиостанции «Эхо Москвы»

- «Эхономика». Ася Рак, экономический обозреватель радиостанции «Эхо Москвы»

- Самокаты в большом городе - почему за них взялись власти?. Юлия Каймолик, пресс-секретарь Whoosh. Пётр Шкуматов, координатор движения «Общество Синих Ведёрок»

- «Живой гвоздь». Алексей Чеснаков, руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры, политолог

- Партии перед выборами: ЛДПР. Владимир Жириновский, лидер ЛДПР.

Смотрите онлайн Утренний разворот Баблоян и Курников. Самокаты в городе - Шкуматов. Чеснаков. Жириновский (9 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.