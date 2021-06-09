Дмитрий Гордон в программе "Время Голованова" на канале "Украина 24"

- о разговоре Байдена и Зеленского и осознании горькой реальности Зеленским

- об агентах влияния России в Европе

- о Малюське и Арестовиче

- о том, что объединяет Куликова, Пальчевского и Чекалкина

- о пленках Медведчука

- о переговорах Путина с Байденом и сближение США и России

- чему Украине учиться у Израиля

- о недрах Украины

- о Кличко, одесских кланах и борьбе с коррупцией в Чернигове

- о рабе денег Порошенко

- о Гудкове

- о биткоинах, «МММ», Мавроди и интервью с ним

- о вруне Порошенко

- об Андрее Шевченко и форме сборной Украины

- о званиях народных и заслуженных

- как вести себя Украине с Беларусью

- о пикнике у президента

- о Добкине и Терехове

- о продаже земли.

Смотрите онлайн Дмитрий Гордон Шашлыки у Зеленского. Жадина Порошенко. Арестович и дырявая ж… Форма сборной (9 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.