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Дмитрий Гордон. Шашлыки у Зеленского. Жадина Порошенко. Арестович и дырявая ж… Форма сборной 09.06.2021

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Дмитрий Гордон 09.06.2021. Шашлыки у Зеленского. Жадина Порошенко. Арестович и дырявая ж… Форма сборной
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Дмитрий Гордон - Шашлыки у Зеленского. Жадина Порошенко. Арестович и дырявая ж… Форма сборной (9 Июня 2021)

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Дмитрий Гордон
Дмитрий Гордон
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Опубликовано: 9 Июня 2021

Ведущие: Дмитрий Гордон

Дмитрий Гордон в программе "Время Голованова" на канале "Украина 24"

 

- о разговоре Байдена и Зеленского и осознании горькой реальности Зеленским
- об агентах влияния России в Европе
- о Малюське и Арестовиче 
- о том, что объединяет Куликова, Пальчевского и Чекалкина 
- о пленках Медведчука
- о переговорах Путина с Байденом и сближение США и России
- чему Украине учиться у Израиля
- о недрах Украины
- о Кличко, одесских кланах и борьбе с коррупцией в Чернигове
- о рабе денег Порошенко 
- о Гудкове
- о биткоинах, «МММ», Мавроди и интервью с ним 
- о вруне Порошенко
- об Андрее Шевченко и форме сборной Украины
- о званиях народных и заслуженных
- как вести себя Украине с Беларусью
- о пикнике у президента
- о Добкине и Терехове
- о продаже земли.

 

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