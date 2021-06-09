Дмитрий Гордон - Шашлыки у Зеленского. Жадина Порошенко. Арестович и дырявая ж… Форма сборной (9 Июня 2021)
Опубликовано: 9 Июня 2021
Ведущие: Дмитрий Гордон
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Дмитрий Гордон в программе "Время Голованова" на канале "Украина 24"
- о разговоре Байдена и Зеленского и осознании горькой реальности Зеленским
- об агентах влияния России в Европе
- о Малюське и Арестовиче
- о том, что объединяет Куликова, Пальчевского и Чекалкина
- о пленках Медведчука
- о переговорах Путина с Байденом и сближение США и России
- чему Украине учиться у Израиля
- о недрах Украины
- о Кличко, одесских кланах и борьбе с коррупцией в Чернигове
- о рабе денег Порошенко
- о Гудкове
- о биткоинах, «МММ», Мавроди и интервью с ним
- о вруне Порошенко
- об Андрее Шевченко и форме сборной Украины
- о званиях народных и заслуженных
- как вести себя Украине с Беларусью
- о пикнике у президента
- о Добкине и Терехове
- о продаже земли.
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