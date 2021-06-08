Между тем. Путин и Байден: лицом к лицу. Чего ждать 03.06.2021

Почему Верховная Рада Украины отказалась принимать закон, запрещающий легализацию военных преступников? Чем ответила Москва на дискриминационный закон о коренных народах Украины? SEA BREEZE-2021: каков сценарий новых американо-украинских учений? О чем Минобороны России предупредило Киев и Вашингтон? В Польшу, в Турцию или в Швейцарию - куда Украина хочет перенести переговоры по Донбассу? И новый поворот в войне Зеленского с олигархами: неужели Порошенко и Коломойский по примеру Медведчука тоже скоро окажутся под домашним арестом?

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