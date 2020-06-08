В Европе разразился новый шпионский скандал: в 2013 году бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден рассказал о том, что спецслужбы США прослушивали личные разговоры Ангелы Меркель; сегодня, в преддверии саммита НАТО, грандиозный скандал обрастает новыми деталями - под прицелом крупные европейские политики и первые лица государств.

Журналисты установили, что Агентство национальной безопасности США шпионило за политиками, перехватывая данные с датских подводных коммуникационных кабелей. Почему именно Копенгаген оказался в центре новых шпионских разоблачений? И зачем Агентство национальной безопасности США подставляет под удар союзников по НАТО?

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