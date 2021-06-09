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Соловьёв LIVE. «Договориться с США "по понятиям"» Рогозин об участии России в МКС и новой орбитальной станции 09.06.2021

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Соловьёв LIVE 09.06.2021. «Договориться с США "по понятиям"» Рогозин об участии России в МКС и новой орбитальной станции
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Соловьёв LIVE - «Договориться с США "по понятиям"» Рогозин об участии России в МКС и новой орбитальной станции (9 Июня 2021)

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Опубликовано: 9 Июня 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Как американские санкции против российских предприятий космической отрасли могут повлиять на сотрудничество России и США в космосе? Специальный гость – генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

 

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что хочет выстроить отношения с новой администрацией США, договориться с ними «по понятиям». Он напомнил, что Министерство торговли США уже полгода не отвечает на его официальное письмо.

 

«Я хочу выстроить отношения с новой администрацией, договориться с ними, извините, по понятиям. Или мы идем вместе и будем развивать Международную космическую станцию (МКС), или мы получаем конкретный ответ. Некрасивая история, когда я направил еще полгода тому назад свое письмо подробное с требованием ответить мне в Министерство торговли США, и ни ответа ни привета»,— сказал господин Рогозин в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

 

Он рассказал, что планирует встретиться с главой NASA Биллом Нельсоном по видео-конференц-связи 15–16 июня во время международной конференции GLEX. Господин Рогозин намерен «заострить все вопросы и расставить все точки над i».

 

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE «Договориться с США "по понятиям"» Рогозин об участии России в МКС и новой орбитальной станции (9 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

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