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Николай Стариков. Итоги ПМЭФ-2021. Тиктокеры и королевские новости 09.06.2021

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Николай Стариков 09.06.2021. Итоги ПМЭФ-2021. Тиктокеры и королевские новости
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Николай Стариков - Итоги ПМЭФ-2021. Тиктокеры и королевские новости (9 Июня 2021)

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Николай Стариков
Николай Стариков
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Опубликовано: 9 Июня 2021

Ведущие: Николай Стариков

В очередном выпуске программы «По сути дела» на радио «Комсомольская правда» подвели итоги ПМЭФ-2021, обсудили встречу Путина и Байдена, а также информационную повестку и политическую конкуренцию.

 

В процессе диалога возникла перепалка с соведущим Владимиром Ворсобиным. Поскольку именно я находился в московской студии «Комсомольской правды», то по традиции, когда у него не осталось аргументов и было уже нечего сказать в оправдание своих слов, озвучил (обычно это делает он) номер телефона для звонков в студию.

 

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