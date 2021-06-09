В очередном выпуске программы «По сути дела» на радио «Комсомольская правда» подвели итоги ПМЭФ-2021, обсудили встречу Путина и Байдена, а также информационную повестку и политическую конкуренцию.

В процессе диалога возникла перепалка с соведущим Владимиром Ворсобиным. Поскольку именно я находился в московской студии «Комсомольской правды», то по традиции, когда у него не осталось аргументов и было уже нечего сказать в оправдание своих слов, озвучил (обычно это делает он) номер телефона для звонков в студию.

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