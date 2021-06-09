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Видеоблогер Юрий Хованский задержан в Санкт-Петербурге, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Хованский задержан вчера вечером в Петербурге", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что блогера задержали по уголовному делу по статье 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма"). Собеседник не уточнил, в каком статусе в настоящее время находится блогер.

Юрий Хованский ведет видеоблог на платформе YouTube с 4,4 млн подписчиков.

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