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Соловьёв LIVE. В Петербурге задержали блогера Хованского по делу о пропаганде терроризма 09.06.2021

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Соловьёв LIVE 09.06.2021. В Петербурге задержали блогера Хованского по делу о пропаганде терроризма
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Соловьёв LIVE - В Петербурге задержали блогера Хованского по делу о пропаганде терроризма (9 Июня 2021)

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Опубликовано: 9 Июня 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Видеоблогер Юрий Хованский задержан в Санкт-Петербурге, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Хованский задержан вчера вечером в Петербурге", - сказал собеседник агентства.

 

Он добавил, что блогера задержали по уголовному делу по статье 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма"). Собеседник не уточнил, в каком статусе в настоящее время находится блогер.

Юрий Хованский ведет видеоблог на платформе YouTube с 4,4 млн подписчиков.

 

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