Политическая Россия - Из Протасевича сделали заложника, говорящего по бумажке. Геворг Мирзаян (9 Июня 2021)
Опубликовано: 9 Июня 2021
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На связи с PolitRussia Геворг Мирзаян, доцент департамента массовых коммуникаций и медиабизнеса Финансового университета при Правительстве Российской Федерации
- Насколько искренне интервью Протасевича?
- Почему бывший «нехтовец» не удалил данные из гаджетов?
- Как оценить интервью с точки зрения пиара?
- О российском следе в делах Nexta.
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