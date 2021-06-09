Гудков младший подставил родную тётку и сбежал на Украину

Кто и зачем пиарит Моргенштерна и Милохина? Геворг Мирзаян

На связи с PolitRussia Геворг Мирзаян, доцент департамента массовых коммуникаций и медиабизнеса Финансового университета при Правительстве Российской Федерации

- Насколько искренне интервью Протасевича?

- Почему бывший «нехтовец» не удалил данные из гаджетов?

- Как оценить интервью с точки зрения пиара?

- О российском следе в делах Nexta.

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