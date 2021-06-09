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Политическая Россия. Из Протасевича сделали заложника, говорящего по бумажке. Геворг Мирзаян 09.06.2021

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Политическая Россия 09.06.2021. Из Протасевича сделали заложника, говорящего по бумажке. Геворг Мирзаян
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Политическая Россия - Из Протасевича сделали заложника, говорящего по бумажке. Геворг Мирзаян (9 Июня 2021)

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Опубликовано: 9 Июня 2021

На связи с PolitRussia Геворг Мирзаян, доцент департамента массовых коммуникаций и медиабизнеса Финансового университета при Правительстве Российской Федерации

 

- Насколько искренне интервью Протасевича?
- Почему бывший «нехтовец» не удалил данные из гаджетов?
- Как оценить интервью с точки зрения пиара?
- О российском следе в делах Nexta.

 

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